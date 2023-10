Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen war die Stimmung an der Elbe nicht die beste. Die ambitionierten Eislöwen waren auf Platz elf abgerutscht. Gegen den DEL-Absteiger und Tabellenletzten der DEL2 aus Bietigheim ging es aber gut los. Matej Mrazek brachte Dresden nach Vorarbeit von Lukas Koziol in Führung (5. Minute). Koziol machte dann auch das 2:0 in der achten Minute. Und es wurde noch besser: Yannick Drews erhöhte in der 16. Minute noch auf 3:0, der Stand nach Ende des ersten, starken Drittels aus Dresdner Sicht.