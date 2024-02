Der Vizeweltmeister wird wegen der Überschneidung mit den Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga die Vorbereitung ab dem 9. April in vier Phasen einteilen. Nach zwei noch nicht terminierten Partien bei WM-Gastgeber Tschechien startet die zweite Phase ab dem 16. April in Augsburg. In dieser Zeit wird das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am 18. April in Kaufbeuren und am 20. April in Augsburg gegen die Slowakei testen.