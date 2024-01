Louis Anders brachte die Gäste im ersten Drittel in Führung (16.), Bruno Riedl glich kurz vor Ende des zweiten Abschnitts aus (40.). Es blieb ein enges, umkämpftes Spiel - nachdem Jake Coughler für die Füchse traf (41.), brachte Nils Elten die Eislöwen in die Overtime (54.). Doch es fiel kein weiteres Tor, so dass das Penaltyschießen entscheiden musste. In diesem behielten die Dresdner die Oberhand.