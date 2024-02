Nach dem mitreißenden Sieg im Outdoor-Spiel gegen die Dresdner Eislöwen am vergangenen Wochenende haben die Eispiraten Crimmitschau auch am Dienstag (20.02.) wieder gejubelt. Der Tabellendritte setzte sich in der Echte-Helden-Arena vor 1.786 Zuschauern beim EHC Freiburg mit 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) durch.



Nach zwei Dritteln sah es noch nicht nach dem Auswärtssieg aus, doch ein Powerplay-Treffer von Max Balinson und zwei Tore in Unterzahl von Hayden Verbeek und Tobias Lindberg sorgten am Ende für die Entscheidung. Die besten Scorer der Partie waren die Eispiraten Colin Smith, Balinson und Verbeek, die allesamt doppelt punkteten.

Dresdner Eislöwen unterliegen im Shootout

Nach der deutlichen Pleite im Outdoor-Spiel gegen die Eispiraten Crimmitschau konnten die Dresdner Eislöwen auch gegen die Krefeld Pinguine nicht über einen Sieg jubeln. Das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt verlor am Dienstag vor 3.303 Zuschauern in heimischer Halle mit 2:3 nach Penalty-Schießen - was immerhin einen Punkt einbrachte.



Am Dresdner Star-Keeper Danny aus den Birken lag die Niederlage nicht. Der Neuzugang parierte starke 93,55 Prozent der Schüsse auf sein Tor. Im Shootout musste er sich im zweiten Versuch lediglich Matt Marcinew geschlagen geben, die Eislöwen verwandelte hingegen keinen ihrer Versuche.

Lausitzer Füchse verlieren Nervenschlacht

Die Lausitzer Füchse sind trotz einer aufopferungsvollen Leistung gegen die Starbulls Rosenheim nicht über eine 2:3-Niederlage nach Penalty-Schießen hinausgekommen.



Vor 4.080 Zuschauern in Rosenheim avancierte Starbulls-Punktesammler C.J. Stretch zum Spieler des Spiels. Er konnte nicht nur in der regulären Spielzeit als Doppeltorschütze überzeugen, sondern verwandelte im Shootout auch noch vier seiner fünf Versuche - darunter der entscheidende in Runde sieben. Die Füchse hatten das Nachsehen, obwohl man fünf Minuten vor Schluss noch mit 2:1 geführt geführt hatte.