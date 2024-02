Durch den Auswärtserfolg am drittletzten Spieltag rückte die Mannschaft aus Weißwasser in der Tabelle bis auf vier Punkte an die Playoff-Plätze heran. An den letzten beiden Spieltagen müssen die Füchse nun bei den Ravensburg Towerstars (Freitag) und gegen Tabellenführer Kassel Huskies (Sonntag) weitere Siege einfahren - und zugleich auf Punktverluste des ESV Kaufbeuren und der Krefeld Pinguine hoffen. Die Eispiraten sind hingegen bereits sicher in den Playoffs dabei.