Joly machte 2020 in Erfurt seine ersten Schritte als Cheftrainer, nachdem er 2019 bereits zum Trainerteam der Füchse Duisburg gehörte. In der abgelaufenen Saison führte er die Dragons ins Playoff-Achtelfinale, scheiterte dort aber an den Heilbronner Falken. Den größten Erfolg unter Joly feierten die Thüringer im Jahr davor, als es in den Playoffs noch eine Runde weiterging. Auch 2021 reichte es für die K.-O.-Runde, 2020 musste die Saison wegen Corona abgebrochen werden, als Erfurt auf Tabellenplatz vier stand.