"Es ist sensationell", sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch am Donnerstag (15.02.2024) auf einer Pressekonferenz in Klingenthal. "Insgesamt ist das, was in den letzten Tagen, Wochen und Monaten entstanden ist, sensationell. Die Bedingungen sind hervorragend. Absolutes Kompliment an das Team für den Riesenaufwand, den man hier betrieben hat."