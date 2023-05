Hunter Garlent wird in der neuen DEL2-Saison nicht mehr nach Weißwasser zurückkehren. Die Lausitzer Füchse vermeldeten am Montag (15. Mai) den Abgang ihres Topscorers der vergangenen beiden Jahre. Der kanadische Stürmer hatte für den sächsischen Traditionsklub seit 2021 in 111 DEL2-Partien 60 Tore erzielt und 91 Vorlagen gegeben.

Wohin es den 28-Jährigen nach seiner ersten Station in Europa nun zieht, ist nicht bekannt. Garlent sagte in der offiziellen Mitteilung: "Ich danke allen für zwei unglaubliche Jahre in Weißwasser. Ich habe jede Sekunde genossen. Diese kleine Stadt hat sich wie Heimat angefühlt. Vielen Dank an die Fans fürs lautstarke Anfeuern und die Wertschätzung, die mir in den letzten zwei Saisons gezeigt wurde."



Zudem informierten die Füchse auch über die Abgänge von Angreifer Tim Detig sowie den beiden Verteidigern Jan Bednar und Steve Hanusch.