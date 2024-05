Die Lausitzer Füchse müssen sich nach einem neuen Trainer umsehen. Wie der Eishockey-Zweitligist mitteilte, wird Petteri Väkiparta den Verein verlassen. Co-Trainer André Mücke bleibt den Füchsen aber auch in der kommenden Saison erhalten.

Der finnische Trainer hatte die Mannschaft im Januar 2022 übernommen und noch zum Klassenerhalt geführt. In der nachfolgenden Spielzeit schafften es die Füchse bis ins Playoff-Viertelfinale. Und auch in der abgelaufenen Saison überzeugte Weißwasser. Nach Platz acht in der Hauptrunde qualifizierte sich das Väkiparta-Team über Bad Nauheim fürs Viertelfinale. Dort zwang man den Sieger der Hauptrunde, Kassel Huskies, ins siebte Spiel.