Ähnlicher Weg wie Superstar Draisaitl

Mit 14 Jahren verließ Seider Erfurt und die Kartoffelhalle, wechselte in Nachwuchs-Leistungszentrum der Adler Mannheim. Die waren einst bereits das Sprungbrett für Leon Draisaitl nach Nordamerika gewesen. Seit 2021 spielt Seider auch in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Detroit Red Wings.

Er ist somit der Erste, der in den neuen Bundesländern mit dem Eishockey begonnen - und es anschließend in die globale Elite-Liga seines Sports geschafft hat. Es gebe viele in Erfurt, den er viel zu verdanken habe, sagt Seider. Hervorheben möchte er vor allem Henry Tews: "Das war der Trainer, der mich am meisten begleitet hat."

Bester Neuling in der besten Liga

In der NHL wurde der 1,93 Meter große Lockenkopf in seiner ersten Saison zum "Rookie of the year" gewählt, also zum besten Neuling. Mittlerweile absolviert er seine dritte Spielzeit in Detroit und ist längst unverzichtbarer Leistungsträger beim Klub aus der Autostadt. "Hoffentlich ist das alles erst der Anfang. Man hat natürlich sehr, sehr große Ziele, persönlich, als auch mit der Mannschaft", sagt er.

Sein erstes Teilziel in dieser Saison: die Playoffs zu erreichen. Der Olymp für jeden NHL-Profi ist jedoch der Gewinn des Stanley Cup. "Ich glaube, deshalb spielt jeder hier in der Liga Eishockey - und das wäre natürlich das Größte in der Karriere."

Erfurt wird immer Heimat bleiben