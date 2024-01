Die Eislöwen hielten beim Tabellenvierten aus Landshut lange gut mit. Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn an nichts und so ging das erste Drittel torlos zu Ende. Im Mittelabschnitt gingen die Sachsen dann mit zwei Toren durch Florek (23.) und Karlsson (31.) in Führung, ehe Zientek (32.) für die Gastgeber verkürzen konnte. Im letzten Drittel traf Brandl (50.) für den EVL zum 2:2. So blieb es dann bis zum Penaltyschießen, wo sich Landshut am Ende mit 2:0 durchsetzen konnte und das Spiel mit 3:2 gewann.