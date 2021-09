Vor einigen Wochen stellten sich die "Lilien" quasi von allein auf, gegen Dresden hat Trainer Torsten Lieberknecht die Qual der Wahl und wohl schlaflose Nächte: "Es wird spannend, ich habe zwei Nächte, wo ich über die Startaufstellung grübeln darf", verriet der Coach am Freitag. Mittlerweile dürfte seine Entscheidung gefallen sein...

Kurios: Sieben Duelle gab es zwischen Dynamo Dresden und dem SV Darmstadt 98. In allen stand Dynamos Vizekapitän Yannick Stark, der 2020 nach Dresden kam, auf dem Platz. Kurz vor dem Duell erinnert er sich nach ein wenig Grübeln ziemlich gut an die vergangenen Spiele.

Dynamo schnuppert nach einem starken Start weiter an den Top 3, ist aktuell Vierter mit zehn Punkten. Nach dem Traumstart erlebt die SGD aber nach zwei Niederlagen in Serie die erste Punkte-Delle. Darmstadt hat sieben Punkte (Platz 11) auf dem Konto und sich nach zwei Niederlagen zum Start gefangen.

Obacht geben sollte Dynamo auf seinen Ex-Spieler: Tobias Kempe hat bereits fünfmal im Lilien-Dress gegen die SGD getroffen und ist rechtzeitig nach einer Nasen-Operation und Corona-Pause fit. In Rostock feierte er seinen Saisoneinstand gleich mal mit einem Elfmetertor. Darmstadt verlor dennoch: 1:2.

Bilanz

Gegen Darmstadt gab es für Dynamo Dresden in sieben Pflichtspielen nur einen Sieg (4:1 am 22.09.2018 in Dresden). Und: Von den letzten vier Duellen gewann Darmstadt drei.