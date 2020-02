Drei Wechsel in Dynamo-Startelf Dynamo-Coach Kauczinski nimmt drei Wechsel in der Startelf vor. Für Hamalainen, Burnic (beide auf der Bank) und den gesperrten Ebert beginnen Löwe, Petrak und Atik.

Schiedsrichtergespann Das Spiel steht unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim). Assistiert wird er von Robert Wessel (Berlin) und Manuel Bergmann (Erbach).

Spektakuläres Hinspiel Wird's heute ähnlich spektakulär wie im Hinspiel? Nach einem 0:3-Rückstand gegen St. Pauli drehten Nikolaou mit einem Doppelpack und Kone die Partie in Dresden noch auf 3:3. Und das in Unterzahl. Der Doppeltorschütze musste nach einem Foulspiel in der 84. Minute vom Platz.

Herzlich willkommen... ...zum Live-Ticker zwischen dem FC St. Pauli und der SG Dynamo Dresden. Ab 18:30 Uhr steigt die Partie des 22. Spieltages. Parallel stehen sich heute Abend noch der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Nürnberg gegenüber.

Atik oder Donyoh für Ebert? In dem Duell muss Kauczinski weiterhin auf Marco Hartmann, der sich einen Infekt eingefangen hat, und den am Sprunggelenk verletzten Kevin Ehlers verzichten. Zudem fehlen die gesperrten Patrick Ebert und Simon Makienok. Möglichen Ersatz für Ebert sieht Kauczinski in Baris Atik und dem im Winter verpflichteten Godsway Donyoh.

SGD kann um 2 Punkte verkürzen Für die SGD ist die Begegnung die große Chance, den Rückstand auf den von Jos Luhukay trainierten Klub auf zwei Zähler zu verkürzen. "St. Pauli ist ein heimstarkes Team, hat zu Hause sehr viele Punkte geholt. Mit den Fans im Rücken gibt es immer viel Kampf", schätzte Kauczinski ein.

Kauczinski relativ emotionslos Seine Rückkehr zu St. Pauli sieht der 49-jährige Dynamo-Coach relativ emotionslos. "Ich bin hier Trainer mit Leib und Seele. Das macht mir Spaß und ich bin nur in der Vorbereitung auf das Spiel."

Kauczinski wieder am Millerntor Brisant: Für SGD-Trainer Markus Kauczinski ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.