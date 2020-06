Nun also doch: Nach fünf Spielen ist die Amtszeit von Ismail Atalan beim Halleschen FC schon wieder Geschichte.

Wenn man nur von der Gesamtbilanz beider Teams ausgeht, kann man nicht so recht einen Favoriten ausmachen. Bei drei Partien gab es je ein Sieg für beide Teams und ein Remis. Das letzte Duell gewann jedoch der HFC mit 4:0 (Oktober 2019) gegen Mannheim.

Zudem scheint es bei den Baden- Württembergern nun auch im heimischen Stadion zu laufen. Am letzten WE besiegte Waldhof Viktoria Köln mit 2:1 und schnappte sich den ersten Heimdreier seit einem halben Jahr. Mannheim wird mit breiter Brust den Weg nach Halle antreten.

Leicht wird das für den HFC jedoch nicht, denn gleich als nächstes wartet ein großer Brocken auf den HFC. Am Dienstagabend empfangen die Saalestädter den Aufstiegsaspiranten Waldhof Mannheim.

Ein beispielloser Absturz der Saalestädter, die am 17. Spieltag noch Tabellenzweiter waren. 13 Spieltage später steht nun der 17. Tabellenplatz zu Buche. Die Abstiegsgespenster werden "lauter"...

HFC-Schmach beim FSV Zwickau

Was ist nur los beim HFC? Auch nach der Corona-Pause läuft es so gar nicht bei den Sachsen-Anhaltern. Am Samstag der traurige Höhepunkt mit der 1:5-Pleite beim FSV Zwickau.