Batista-Meier nimmt im Strafraum insgesamt drei FSV-Verteidiger raus und schließt ab. Die Kugel rauscht am langen Eck vorbei.

Welzmüller findet im Strafraum Kern. Der Mittelfeldspieler köpft am Kasten vorbei.

26' Jetzt mal der FSV

Ein langer Ball in den Strafraum, in die Richtung von Ronny König. Der Routinier kommt aber nicht an die Kugel, Abstoss.