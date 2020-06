Wo, wenn nicht in Hamburg? St. Pauli ist so etwas wie ein Lieblingsgegner für die Auer: Die letzte Niederlage am Millerntor kassierten die Sachsen vor zwölf Jahren beim 2:4 im Mai 2008.

Aue: Auswärts-Punktelieferant Zu Auswärtsspielen reisen die Aue als nette Gäste an. Nur ein Sieg gelang in dieser Spielzeit, das war am 1. Spieltag in Fürth. In der Auswärtstabelle sind die "Veilchen" Tabellenletzter. Das soll sich am Sonntag ändern.

St. Pauli: Zu Hause stark Die Hamburger sind Fünfter in der Heimtabelle der 2. Liga und im heimischen Stadion seit sieben Spielen ungeschlagen.

Tabellen-14. gegen 7. Zum Spiel. Am Sonntag treffen am Millerntor der Zweitliga-14. St. Pauli und der Tabellen-7. Aue aufeinander. St. Pauli ist heimstark, Aue auswärtsschwach.

Pandemie-Klausel in Verträge? Und dann hat sich noch Aue- Präsident Leonhardt Gedanken um die Corona-Folgen und den Schutz der Vereine vor Verlusten. Am Freitag sagte er, er lasse "rechtlich prüfen, inwiefern wir bei künftigen Profiverträgen eine Pandemie- Klausel" einfügen könnten. Ziel sind "im Extremfall Kürzungen".

Neue Saison, neuer Co-Trainer In der kommenden Spielzeit wird Aue-Trainer Schuster auch von einem neuen Assistenten unterstützt. Weil der bisherige Co Frank Steinmetz "aus persönlichen Gründen" aufhört, kehrt Marco Kämpfe ins Erzgebirge zurück. Der 48-Jährige war zuletzt bei Regionalligist Meuselwitz und kennt den FCE aus seiner Zeit von 2008 bis 2013 in Aue.

Aue kündigt Verkleinerung an Einiges passiert beim FC Erzgebirge in dieser Woche: So hat der Verein eine Verkleinerung des Kaders angekündigt. Das jetzt 27 Spieler umfassende Team (plus vier Leihgaben an andere Vereine) müsse kleiner werden, sagte FCE-Boss Leonhardt. Dafür nannte er vor allem wirtschaftliche Gründe der Corona-Krise.

Neue Ziele beim FC Erzgebirge Keine Zeit zum Durchatmen, so Aue- Coach Schuster. Der Trainer will mit neuen Zielen den Druck im Team hochhalten: Die 50-Punkte-Marke soll erreicht, die miserable Auswärtsbilanz aufgebessert werden - und eine Verbesserung in der Tabelle zieht auch mehr TV-Geld nach sich.

"Schallmauer" Aue-Coach Schuster ist erleichtert: "Wir haben uns Druck gemacht, um durch diese Schallmauer zu gehen", sagte er nach dem Spiel.