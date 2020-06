Die Magdeburger spielen in Blau-Weiß, die Kölner in Rot-Weiß.

Effekt durch Trainerwechsel?

Heute gilt's ab 14 Uhr für den FCM. Was ein Trainerwechsel bewirken kann, zeigt der HFC, der am Freitag unter Neu-Coach Schnorrenberg den zweiten Sieg in Folge holen konnte. Damit überholen die Hallenser die Magdeburger in der Tabelle zumindest zwischenzeitlich.