Die Gäste spielen ganz in Schwarz, die Jenaer ganz in Blau.

"Die Leistung in den ersten vier Spielen, seitdem ich wieder hier bin, war okay. Die Ausbeute war aber noch zu gering", erklärt der KFC-Coach.

In der Jenaer Anfangself gibt es zwei Veränderungen im Vergleich zur Niederlage in Würzburg: Für Rohr und Eckardt rotieren Grösch und Schau rein.

Am Dienstag verkündeten die Jenaer, dass fünf Profis aussortiert und dafür sechs U21-Spieler hochgezogen werden. Von ihnen hat es der Angreifer Vasilios Dedidis in den heutigen Kader geschafft.

In gut zwei Stunden gilt's für den FCC. Nur ein Sieg gegen Uerdingen hilft, um den Abschied aus der 3. Liga nach drei Jahren möglicherweise noch zu verhindern.

Grösch mit Volltreffer

Auch wenn die Jenaer in Würzburg unterlagen, so sorgte Marius Grösch mit seinem schönen Treffer für einen Lichtblick und schaffte so auch den "Volltreffer der Woche"..