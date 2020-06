Im Hinspiel, am 14. Spieltag, gelang es dem CFC beim 3:3 nicht, trotz dreimaliger Führung, drei Punkte aus Münster mit nach Sachsen zu nehmen.

Glöckner weiter

Wichtig sei vor allem, dass die Mannschaft mit so viel "Kampf und Leidenschaft" an die Sache herangehe, wie es in einem Kellerduell nötig sei.