Hallo aus dem historischen Jahn- Sportpark in Berlin - und natürlich herzlich willkommen zum Auswärtsspiel des VfB Auerbach bei der VSG Altglienicke. In einer knappen Dreiviertelstunde geht's los.

Die Auerbacher wissen, was auf sie zukommt. Angreifer Thomas Stock sagte der "Freien Presse": "Ein unbequemer, spielstarker Gegner, ein riesiger Platz am Ende von zwei englischen Wochen - da müssen wir schon deutlich konzentrierter auftreten als gegen Cottbus."

Sechs Mal traf der VfB bislang auf die VSG - und noch immer müssen die Vogtländer auf ihren ersten Sieg gegen Altglienicke warten. Nach vier Remis in Serie setzte es in der Vorsaison zwei deftige Pleiten: Dem 1:4 in Berlin folgte ein 0:5 daheim.

Während Auerbach daheim gegen Cottbus patzte, verloren Tolcay Cigerci und Co. das Spitzenspiel der beiden bis dato punktverlustfreien Kontrahenten bei Viktoria Berlin mit 1:2 (1:1). Altglienicke (9 Pkt.) musste dadurch die Tabellenführung an Viktoria (12 Pkt.) abgeben.

Keine Zeit zu hadern

Das Gute am Dämpfer gegen den früheren Bundesligisten aus der Lausitz: Kein Gelb-Schwarzer gerät nach zuvor zwei Siegen in Serie (vs Chemnitz & in Rathenow) in Versuchung abzuheben und genauso wenig bleibt Zeit zu hadern. Kaum zweieinhalb Tage später wird bereits die nächste herausfordernde Prüfung des VfB angepfiffen.