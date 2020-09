16 Mal standen sich beide Teams bisher gegenüber. Mit neun Siegen hat der FCC die Nase klar vorn. Drei Mal gingen die Hertha-Amateure als Sieger vom Platz. Das letzte Duell ist schon eine ganze Weile her: Im März 2017 trennte man sich mit 2:2.

"Wir bekommen es am Samstag mit einer Mannschaft zu tun, die nach vorn unheimliche Qualität hat und über die schnellen Außen immer gefährlich nach vorn spielt. Da müssen wir sehr kompakt sein", so der 52-Jährige über die "Hertha- Bubis".

Das Spiel im Ernst-Abbe-Sportfeld kann vor 1.256 Fans ausgetragen werden. Eine entsprechende Genehmigung erhielt der FCC am Freitag von der Stadt Jena.

Im Ranking rangiert das Team von Andreas "Zecke" Neuendorf mit sieben Punkten dennoch weiter über dem FCC. Dirk Kunerts Mannschaft findet sich aktuell auf Platz 18 wieder und könnte mit einem Sieg einen ordentlichen Sprung in der Tabelle machen.

Die zweite Garde der Alten Dame musste am vergangenen Spieltag die erste Niederlage hinnehmen - und die hatte es in sich. 2:5 hieß es nach 90 Minuten gegen den Berliner AK.

Das 1:1 gegen den BFC Dynamo am vergangenen Spieltag war bereits die dritte Punkteteilung für Carl Zeiss. Nach einer starken ersten Hälfte musste die Mannschaft von Dirk Kunert erneut mit einem Unentschieden leben.

An den Kernbergen wartet man weiter auf die ersten drei Punkte in der noch jungen Saison. Das hatten sich die Verantwortlichen vor der Saison sicherlich anders vorgestellt.

Ein herzliches Willkommen

zum 5. Spieltag in der Regionalliga Nordost. Für Carl Zeiss Jena und Hertha BSC II steht bereits das dritte Spiel binnen sieben Tagen an. Am Samstag kommt es ab 14 Uhr zum direkten Vergleich beider Teams.