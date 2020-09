Bislang gab es zwischen beiden Teams sechs Duelle in der 3. Liga. Zwei Spiele gewann Haching, einmal ging Zwickau als Sieger vom Platz. In der vergangenen Saison endeten beide Partien Remis (0:0, 3:3).

Kapitän Seppi Welzmüller hat sich in der Testpartie gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) das Kreuzband gerissen und wird somit längere Zeit fehlen.

Van Lent über Zwickau

"Keiner weiß so richtig, wo er steht, jeder will optimal in die Spielzeit starten und sich direkt oben festsetzen. Genau wie wir rechnet sich auch Zwickau einen Sieg zu Beginn aus. Es wird eine interessante Partie."