Doch auch Saarbrücken-Coach Kwasniok warnt: "Halle spielt einen äußerst gepflegten Fußball. Sie sind sehr geduldig, sehr klar in der Spielstruktur. Wenn man sich nur das 2:0 gegen Magdeburg anschaut, da haben sie den Ball knapp zwei Minuten in den eigenen Reigen laufen lassen", lobt Kwasniok.

Bilanz: Kein HFC-Tor beim FCS

Sonderlich gute Erinnerungen an das Gastspiel im Ludwigspark dürften die Hallenser Fans dabei nicht haben: In drei Spielen in Saarbrücken zwischen 1991 und 2014 gab es drei Niederlagen - ohne ein einziges HFC-Tor.