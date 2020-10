RB: 14 Nationalspieler auf Reise Von RBL waren 14 Nationalspieler in der Länderspielpause unterwegs: Erst am Mittwoch standen Poulsen (Dänemark), Sörloth (Norwegen), Orban (Ungarn), Forsberg (Schweden) und Upamecano (Frankreich) im Kader ihrer jeweiligen Landesauswahl. Sie werden nach absolviertem Corona- Teast erst am Freitag ins Training einsteigen.

Nagelsmann-Lob, Part II Nagelsmann weiter: "Augsburg hat bisher fünf verschiedene Torschützen, sie verteilen das auf mehrere Schultern. Torhüter Gikiewiscz ist statistisch aktuell der beste Torhüter der Liga. Sie sind bisher viel gelaufen aber wenig in der gegnerischen Hälfte. Das spricht für eine große Kompaktheit."

Nagelsmann-Lob für FCA Zu Augsburg sagte der RB-Coach: "Augsburg hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Sie haben weniger Konter zugelassen. Sie spielen klarer nach vorn, sind nicht mehr so risikobehaftet, haben nicht so viele Ballverluste."

Taktik gegen Augsburg? Nagelsmann: "Wir müssen es hinbekommen, unsere Überlegenheit in Tore umzumünzen. Das haben wir in der Rückrunde nicht so gut hinbekommen. Aber vor acht Wochen haben wir das in Augsburg gut gemacht. Und am Samstag in Augsburg werden wir das auch gut machen", so Nagelsmann selbstbewusst. Beim FCA hatte man im August 2:1 gewonnen.

"So was Geiles nicht in Schule" Bei einer Frage zur Art des Videostudiums hat Nagelsmann die Lacher auf seiner Seite: "Das ist nicht wie in der Schule. So was Geiles habe ich in der Schule nicht gesehen. Außer vielleicht der Aufklärungsfilm ..."

Kluivert in der Startelf? Die klare Antwort von Nagelsmann: Nein. "Kluivert ist keine Option für die Startelf. Dafür haben wir zu viele Spieler. Justin hatte die ersten zwei Tage ein paar Probleme, reinzukommen. Er hat ein bisschen gebraucht. Die anderen Trainings waren aber gut."

Sabitzer und Laimer fehlen Aktuell läuft die Leipziger Pressekonferenz vor dem Spiel beim FCA: Laut Nagelsmann fehlen die beiden Österreicher Marcel Sabitzer und Konrad Laimer. Sabitzer sei auf einem guten Weg, er könne am Dienstag in der Champions League wieder ein Thema sein. Laimer werde aber länger fehlen.

Ungeschlagen! Nach drei Spieltagen sind sowohl Gastgeber Augsburg als auch RB Leipzig mit jeweils sieben Punkten ungeschlagen.