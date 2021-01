Granatowski flankt in die Mitte, wo Sané den Ball knapp verpasst.

Jacobsen haut die Kugel aus 20 Metern an die Latte, dann kann Sané den Abpraller nicht verwerten.

Saarbrücken spielt in Blau-Schwarz, Magdeburg in Weiß-Blau.

Zum heutigen Gegner sagte Schork: "Das ist eine gewachsene Mannschaft, über drei Jahre in der RL Südwest. Sie sehen aber jetzt, dass man die 3. Liga nicht einfach so rocken kann."

Im Vergleich zum 0:1 in Meppen gibt es zwei Änderungen in der Saarbrücker Startelf: Für Kerber und Uaferro rotieren Golley und M. Müller rein.

Lange Zeit war Magdeburgs Geschäftsführer Mario Kallnik omnipräsent, zuletzt ist es um den 46-Jährigen jedoch stiller geworden. Das hat einen Grund: Der ehemalige Sportliche Leiter, in dessen Fußstapfen jetzt Otmar Schork getreten ist, hat bewusst eine Pause vor der Öffentlichkeit gesucht.

Beide Teams spielten übrigens schon einmal gegeneinander: 1997 trennte man sich in einem Freundschaftsspiel 3:3.

Mit neuen Offensivkräften will der 1. FC Magdeburg am Dienstagabend endlich wieder drei Zähler einfahren. Vor dem Spiel gegen Saarbrücken sprechen wir mit Magdeburgs Sportdirektor Otmar Schork.

Von den drei Magdeburger Winterzugängen wurde nur Saliou Sané gegen Uerdingen eingewechselt (in der 69. Minute für Christian Beck). Baris Atik und Nico Granatowski waren dagegen noch nicht im Kader.

Günther-Schmidt eingewechselt

Danach verpflichtete Saarbrücken noch für die Offensive den in Jena bestens bekannten Julian Günther- Schmidt. Der stürmer wurde in Meppen in der 46. Minute eingewechselt, konnte aber auch keine entscheidenden Akzente setzen. Der zweite Wintertransfer, der frühere Erfurter Jannick, Theißen saß als Ersatzkeeper auf der Bank.