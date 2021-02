werden nachgespielt. War ja auch ordentlich was los in dieser ersten Halbzeit.

Aue verliert den Ball zu schnell, nicht erst, seitdem die Veilchen in Unterzahl spielen. Heidenheim macht das aber auch sehr gut, geht früh drauf, kommt überfallartig über die Flügel.

Die Gastgeber machen weiter viel Druck, Aue hat viel Mühe. Aber die zwei parierten Elfmeter von Männel müssen das Team doch wachrütteln. Allerdings ist Aue auch noch in Unterzahl.

Unfassbar! Kühlwetter zieht ab und Männel holt das Ding aus dem rechten Eck. Was für ein Wahnsinn!

Breitkreuz sieht auch noch die Ampelkarte - Wahnsinn, was für ein Spiel.

Der Ball klatscht an die Latte, dann wird Breitkreuz an der Hand getroffen. Und wieder der Pfiff.

Im Aufbau spielt Aue den Ball in die Beine der Gastgeber, dann ein schneller Pass und Männel muss im letzten Moment klären.

Der Ball fliegt von rechts in den Strafraum, Breitkreuz kommt rangerauscht, köpft aber links vorbei.

11' Wieder Mainka

Der Ball kommt per Einwurf links in den Strafraum und am kurzen Eck lauert wieder Mainka, diesmal hat Aue besser verteidigt. Dann Männel sicher bei Burnics Schuss.