RB gewann zuletzt in der Liga fünf Mal in Serie.

Da war RB sehr stark: Sieben Siege aus acht Pflichtspielen. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League gegen den FC Liverpool.

Der in Wernigerode geborene Nationalspieler und Edeljoker Nils Petersen sitzt auf der Bank.

Freiburg also mit dem Ex-Auer Höfler und dem Ex-RB-Jugendspieler Demirovic.

Keine Änderungen dagegen beim SC Freiburg im Vergleich zum 2:1 am Sonntag bei Bayer Leverkusen.

Im Vergleich zum Erfolg im Pokal am Mittwoch gegen Wolfsburg gibt es nur zwei Änderungen: Haidara und Sörloth für Orban und Kluivert. Das wirkt einen Hauch offensiver.

"Mir wird nicht angst und bange. Ich mag Freiburg grundsätzlich", sagt Julian Nagelsmann: "Schöne Stadt, nette Leute, super Gegend, süßes Stadion - also ich freue mich auf das Spiel."

Tabellenführung

Mit einem Sieg in Freiburg würde RB zumindest bis 20:20 Uhr, also für etwa drei Stunden Tabellenführer werden. Erst um 18:30 Uhr tritt Bayern München im "Neo-Klassiker" gegen Borussia Dortmund an.