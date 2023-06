Rio-Olympiasieger Christian Reitz und seine Mitstreiter Michael Schwald und Robin Walter haben der deutschen Mannschaft bei den Europaspielen in Krakau die vierte Goldmedaille beschert. Die Luftpistolenschützen setzten sich am Samstagmittag im Finale des Teamwettbewerbs gegen die Türkei mit 16:14 durch. Bronze ging an Italien.