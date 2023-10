Die Bayern zündeten sofort den Turno und überrumpelten die Gastgeberinnen, die so gar keinen Zugriff auf das Spiel bekamen und nach 14 Minuten schon 0:2 zurücklagen. Nationalspieler Giulia Gwinn besorgte in der achten Minute das überfällige 1:0, als sie nach einer misslungenen Klärungsaktion abstaubte. Auch beim 2:0 durch Jovana Damnjanovic war RB nicht im Bilde. Nach einem Fehler im Leipziger Spielaufbau legte Lea Schüller auf den zweiten Pfosten, wo Damnjanovic nur einschieben musste.

Nach dem Wechsel stabilisierte sich RB defensiv, kam aber nahezu zu keiner Chance. Die größte Möglichkeit zur Resultatskosmetik hatte Lydia Andrade, die kurz vor dem Abpfiff nur den rechten Pfosten traf. Am Ende jubelten die Bayern über drei verdiente Punkte, RB konnte zumindest mit den zweiten 45 Minuten zufrieden sein und wurde dafür auch von den eigenen Fans gefeiert. "Wir haben eine gute zweite Halbzeit gesehen", sagte RB-Trainer Saban Uzun nach dem Abpfiff: "Wir haben uns nicht hängen lassen, sondern haben mutig weitergespielt, darauf können wir aufbauen." Die ersten Minuten seien brutal gewesen, so der Coach. "Das war eine andere Welt und das macht schon was mit dir auf dem Platz."