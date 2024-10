"Wir sind gut in der Liga angekommen", meinte Kästner. Man könne jedem Gegner Paroli bieten, "damit haben nur wenige gerechnet." Auch die Art und Weise des Auftretens stimmt positiv. "Die Mannschaft ist in sich geschlossen. Wir stehen defensiv kompakt und können uns auch mit dem Ball immer mehr an die Liga anpassen." Angesichts von sieben Gegentreffern hat sich Jena defensiv in der Tat wenig vorzuwerfen. Die Chancenverwertung bereitet dagegen Sorgen. Einzig Luca Birkholz traf bisher in dieser Saison - beim Remis gegen Freiburg.