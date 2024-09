Beim Schlusslicht aus Potsdam wollten sich die Leipzigerinnen mit dem dritten Saisonsieg im Vorderfeld der Bundesliga festsetzen. Zunächst lauerte Leipzig auf Konter, doch die Turbine-Frauen ließen das nicht zu, initiierten immer wieder mit viel Bedacht ihre Angriffe. So passierte in den ersten 20 Minuten auf beiden Seiten nicht viel, die beiden Torfrauen mussten nicht eingreifen. Dann wurde RBL besser und führte nach 27 Minuten. Lydia Andrade steckte schön durch für Giovanna Hoffmann, die den Ball überlegt über die Potsdamer Torfrau in die Maschen lupfte. Die Gäste blieben jetzt dran und drängten auf den zweiten Treffer. Einzig Torfrau Vanessa Fischer blieb unüberwindbar und hielt Turbine so weiter im Spiel. Kurz vor der Pause meldeten sich auch die Gastgeberinnen wieder, kam aber trotz zeitweise schönen Kombinationen vor dem Tor zu keinem klaren Abschluss.