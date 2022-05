Badkurvenversteher 10 Jahre HFC-Aufstieg: Große Erwartungen vor der Saison

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Vor zehn Jahren ist der Hallesche FC in die 3. Liga aufgestiegen. Im gleichen Jahr gewann er auch den Landespokal und so wurde in Halle tagelang gefeiert. In dieser Podcastserie blicken die Helden von einst auf die wichtigsten Momente der Aufstiegssaison zurück und erzählen, was der Aufstieg ihnen und dem HFC gebracht hat.