Als es dann auf dem Rasen losging, war es gespenstisch still im mit 27.863 Menschen gefüllten Stadion. Die aktiven Fanszenen beider Clubs hatten sich darauf verständigt, auf den Support in den ersten sechs Minuten zu verzichten. Und fast pünktlich zum Ende der Schweigephase durfte auch gejubelt werden. Nachdem zunächst der BTSV drei Ecken am Stück in nichts Gefährliches ummünzen konnte, traf Baris Atik gleich mit der ersten FCM-Chance des Spiels. Nach einem langen Pass von Jean Hugonet nahm er die Kugel mit der Brust an, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und traf mit Hilfe des linken Innenpfostens aus 17 Metern zur Führung (5.).

Und das Missgeschick passierte in der 68. Minute. Bei einer hohen Hereingabe in den Strafraum der Magdeburger erwischte Silas Gnaka seinen Gegenspieler Sebastian Polter von hinten am Sprunggelenk. Schiedsrichter Dr. Robin Braun zeigte auf den Punkt. Lino Tempelmann schoss frech in die Mitte, FCM-Keeper Dominik Reimann war in die rechte Ecke unterwegs und somit stand es aus dem Nichts 1:1. Magdeburg verlor nun erst einmal den Faden, Braunschweig spielte wie ausgewechselt und hatte gleich mehrere gute Gelegenheiten. Paul Jaeckel schoss knapp neben den Pfosten (75.), eine verunglückte Flanke vom eingewechselten Sanoussy Ba landete am Außenpfosten (77.). Magdeburg versuchte es in den letzten fünf Minuten und der Nachspielzeit noch einmal mit ein paar Angriffen, kam aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss.