Auf zwei Positionen musste Christian Titz Veränderungen vornehmen. Für Livan Burcu (Infekt) und den verletzten Samuel Loric rückten Connor Krempicki und Bryan Teixeira in die Startelf. Beide hatten beim letzten Duell in Düsseldorf am 19. Mai die Magdeburger Tore erzielt. Und Teixeira war in den ersten Minuten auch auffälligster FCM-Spieler. Nach acht überlegen geführten Minuten hatte er nach einem von Keeper Florian Kastenmeier abgeprallten Ball die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Schlussmann. Doch drei Minuten später legte Teixeira mustergültig auf, in der Mitte drückte der heranfliegende Martijn Kaars den Ball aus Nahdistanz über die Linie.

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports