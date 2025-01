Das erste Testspiel bestreitet der FCM gegen den Gangwon FC. Der südkoreanische Verein spielt in der K League Classic, der höchsten Spielklasse Südkoreas. Wie so häufig im Trainingslager wird der Modus geändert. Statt der üblichen 45 Minuten werden in Side zweimal 60 Minuten gespielt. In der kommenden Woche treffen die Blau-Weißen außerdem auf den Europa-League-Teilnehmer Dynamo Kiew (10. Januar). Am gleichen Tag testet der aktuell Fünftplatzierte dann auch gegen den Ligakonkurrenten und Verfolger Hannover 96. Die Rückrunde beginnt für den 1. FC Magdeburg am Sonntag, den 19. Januar beim SV Elversberg.