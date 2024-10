Nach zuletzt zwei Niederlagen und drei Spielen ohne Sieg haben die Franken in der Tabelle an Boden verloren. Nach der jüngsten Bilanz sollte man "mal wieder loslegen mit Punkten und der Leistung, die wir von uns erwarten", sagte Zorniger. Mit der Leistung sei er schon zuletzt beim 1:2 gegen Düsseldorf zufrieden gewesen.

Magdeburg sei ein ähnliches Kaliber. "Sie gehören fußballerisch zum Besten, was es in der Liga gibt. Auch von der Spielanlage her, sie sind mit vielen Zockern ausgestattet", so der ehemalige Übungsleiter von RB Leipzig.