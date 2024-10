Beide Teams können insgesamt mit ihrem Saisonstart zufrieden sein. Nach neun Spielen stehen jeweils 16 Punkte zu Buche. Dabei ist auffällig, dass Hannover in vier Auswärtspartien erst ein Pünktchen holen konnte. Dafür schafften es auf der anderen Seite die Magdeburger in den vier Heimpartien bei vier Unentschieden noch nicht, einen Dreier einzufahren. Saisonübergreifend sind es sogar neun Spiele ohne Sieg. Wenn es nach Titz geht, soll sich das am Sonntag endlich ändern. "Wir spielen zuhause und da wissen wir, wie wichtig es für den Saisonverlauf ist, dass du auch Heimspiele gewinnst. Und genau das wollen wir versuchen."