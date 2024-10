Konkret auch auf den Angriff bezogen schrieben sie: "Hier wurde für uns eine rote Linie überschritten!" Die Essener Anhänger waren am Samstag auf dem Weg zum Ligaspiel ihrer Mannschaft in Rostock. Der Zug war in Brandenburg zum Halten gebracht und nach Angaben der Polizei von einer vermummten Tätergruppe attackiert worden. Bei den Angreifern soll es sich um Fans des FC Hansa gehandelt haben, die Polizei sprach auf NDR-Anfrage davon, dass man "sehr sicher" sei. Das habe die Auswertung des vorliegenden Videomaterials gezeigt. Zudem seien zunächst die Steine geflogen, bevor im Zug die Notbremse gezogen wurde. Ein 20 Jahre alter deutscher Tatverdächtiger aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurde bereits am Samstagabend identifiziert.