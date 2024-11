Dynamo-Trainer Thomas Stamm war nicht einverstanden mit dem Auftritt seines Teams zuletzt gegen Saarbrücken. Nach guten Anfangsminuten verfielen die Schwarz-Gelben aber auch in Sandhausen zunächst in alte Muster. Die Quittung für wiederholt eklatante Nachlässigkeiten im eigenen Strafraum servierten dann zwei frühere SGD-Akteure – Jakob Lewald köpfte auf Dominic Baumann, der Jonas Sterner abkochte und aus Nahdistanz einnickte (21.). Ähnlich dilettantisch luden die Gäste 20 Minuten später auch David Otto zum Gegentor ein – vor allem David Kubatta sah in der Entstehung gegen Jeremias Lorch überhaupt nicht gut aus (41.). Zwischenzeitlich hatte Daferner den Ball nach Lewalds zu kurzer Rettungsgrätsche aus einem Metern zum Ausgleich über die Linie gedrückt (29.).

Vinko Sapina stieg nach Sascha Rischs scharf getretener Freistoßflanke von links am höchsten und verlängerte per Kopf ins lange Eck zu ersten Gästeführung des Tages (59.). Soviel vorweg – die ließ sich die Stamm-Elf auch nicht mehr nehmen, legte sogar umgehend nach. Zwar hielt SVS-Keeper Timo Königsmann Aljaz Casars Kopfball überragend, musste Oehmichens Seitfallzieherabstauber dann aber passieren lassen (61.).



Der fünfte Auswärtserfolg dieser Saison wäre wohl nur noch einmal in Gefahr geraten, wenn SVS-Joker Patrick Greil nach Tim Schreibers Glanztat gegen Emmanuel Iwe aus zwei Metern nicht links vorbeigeschoben hätte (86.). Zuvor hatte Joker Stefan Kutschke ans Aluminium geköpft (81.). Die Gastgeber wiederum erlebten den Schlussspfiff in Unterzahl, weil der Ex-Hallenser noch die Rote Karte nach Foulspiel an Jakob Lemmer sah (88.).