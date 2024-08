Aue, das im Vergleich zum 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover II mit derselben Startelf begann, war sofort hellwach und versteckte sich nicht. In der 8. Minute gab es fast die Führung für die Gäste, nachdem Marcel Bär die Kugel nach einer Ecke direkt an die Latte setzte. Auch danach blieben die Sachsen am Drücker, während Osnabrück kaum aus der eigenen Hälfte kam. Nach einer Viertelstunde stabilisierte sich der VfL in der Abwehr und suchte nun häufiger den Weg nach vorn. In der 19. Minute musste FCE-Schlussmann Martin Männel erstmals seine ganze Klasse aufbieten, als Joel Zwarts nach einer Drehung aus acht Metern abzog. In der inzwischen ausgeglichenen Partie stand Männel in der 34. Minute erneut im Blickpunkt. Diesmal lenkte der Keeper einen gefährlichen Kopfball von Erik Engelhardt zur Ecke. Für Aue reichte es noch in der Nachspielzeit für eine gute Aktion durch Boris Tashchy, der mit einem Aufsetzer an Keeper David Richter scheiterte.

Bildrechte: IMAGO/Noah Wedel