Sehr schmerzhaft war für Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue war am Sonntag die erste Saisonniederlage – die "Veilchen" verloren zuhause gegen Bielefeld 1:3 . Ganz besonders schmerzhaft war das Spiel auch für Abwehrspieler Kilian Jakob. Der 26-Jährige zog sich in der Partie einen Unterarmbruch zu.

Das gab der FC Erzgebirge am Montag (16.09.2024) bekannt. "Die Elle ist durch", wird Jakob in der Mitteilung des Vereins zitiert. Wann er sich die Verletzung zuzog, sei ihm aber unklar. Möglicherweise vor der Auer Führung, als er im Bielefelder Strafraum zu Boden gerissen wurde und dabei auf den Arm fiel. Den Elfmeter nach dem Foul an Jakob verwandelte Marvin Stefaniak zur zwischenzeitlichen Auer Führung (27.).