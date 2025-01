Oliver Batista Meier verlässt den Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden und wechselt zum SSV Ulm 1846. Wie die Dresdner am Mittwoch (15. Januar 2025) bekanntgaben, erfolgt der Wechsel auf eigenen Wunsch des Spielers, der vom Zweitligisten ein Angebot erhalten hat.

Seit 2022 spielte Meier bei den Sachsen, wurde aber nie richtig glücklich. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde in den knapp drei Jahren an den SC Verl und Grasshoppers Zürich ausgeliehen und kam deshalb nur auf 38 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben.

"Nachdem wir aus Ulm eine erste Anfrage erhalten hatten, sind wir mit Oliver in den Austausch gegangen. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass er sehr gern die Chance ergreifen und schnellstmöglich in der 2. Bundesliga sein Können unter Beweis stellen möchte. Nach einer intensiven internen Auswertung mit dem Trainerteam haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, den Wechsel zu ermöglichen", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel.

Bereits in der letzten Winterpause hatte es Versuche gegeben, Batista Meier abzugeben und eine Ablöse zu kassieren – unter anderem der Hamburger SV war im Gespräch. Ein fester Wechsel kam damals nicht zu Stande, lediglich die Leihe in Schweiz nach Zürich .

Zum Saisonstart gehörte der Deutsch-Brasilianer wieder zum Kader der SGD und kam in der laufenden Spielzeit in 15 Partien zum Einsatz, davon neun Mal in der Anfangself. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.