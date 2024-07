Beim FC Erzgebirge Aue wird es vom Brisanzfaktor her in den Wochen nach dem Sachsenderby ein klein wenig ruhiger. Die zeitgenauen Ansetzungen des DFB dürften den Anhängern der "Veilchen" dafür insgesamtganz gut gefallen. Die lange Auswärtsreise nach Aachen am vierten Spieltag zum Beispiel wurde auf Samstag (31. August 2024) um 14 Uhr gelegt. Und auch die Fahrt zur Kölner Viktoria an Spieltag acht kann ebenfalls an einem Samstag (28. September 2024, Anpfiff um 14 Uhr) bestritten werden. Lediglich die Ansetzung der Auswärtspartie bei der SpVgg Unterhaching im Rahmen des sechsten Spieltags, die auf Freitagabend um 19 Uhr datiert wurde, könnte beim ein oder anderen zu Terminkollisionen führen.