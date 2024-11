Ronny Rehn wird neuer Präsident der SG Dynamo Dresden. Diese Entscheidung traf das Präsidium der Schwarz-Gelben in einer konstituierenden Sitzung am Donnerstag (28.11.2024). Rehn folgt Holger Scholze, der vor knapp zwei Wochen seinen Rücktritt erklärt hatte. Neben Rehn werden Dr. Michael Bürger sowie Peter Krüger als Vizepräsidenten fungieren. Der 43-jährige Rehn ist seit 2018 im Gremium der SGD ehrenamtlich tätig. Auf der Ordentlichen Mitgliederversammlung 2023 wurde er mit 487 Stimmen von der Mitgliedschaft erneut in das Präsidium gewählt. Bis zuletzt fungierte er als Vizepräsident der Sportgemeinschaft.