Dynamo Dresden treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Drittligist am Montag (03. Juni 2024) mitteilte, wurde Abwehrspieler Jan-Hendrik Marx unter Vertrag genommen. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig zur SGD. Er bringt unter anderem die Erfahrung aus 35 Zweitligaspielen und 72 Einsätzen in der 3. Liga mit nach Sachsen.

"Wir wollen mit unserer Mannschaft aus einer stabilen Defensive heraus agieren und gleichzeitig alle Mannschaftsteile im Offensivspiel einbinden. Jan-Hendrik verbindet genau diese Attribute auf der Außenbahn und hat dies bereits in unserer Liga nachgewiesen", so Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei der SGD, in einer Vereinsmitteilung.