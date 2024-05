Mit dem 35-jährigen Angreifer bleibt eine absolute Identifikationsfigur bei den Schwarz-Gelben. Der gebürtige Dresdner hatte bereits in der Saison 2016/17 bei Dynamo gespielt und war nach Stationen in Nürnberg und Ingolstadt vor zwei Jahren in seine Heimatstadt zurückgekehrt. In dieser Saison verpasste er aufgrund eine Gelbsperre lediglich eines der 38 Saisonspiele in der 3. Liga. Mit 14 Treffern und fünf Vorlagen avancierte er zudem zum Topscorer bei der SGD.