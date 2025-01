Der FC Erzgebirge Aue verliert Nachwuchstalent Domenic Köppel an Bundesligist FSV Mainz. Wie der Verein am Dienstag (21. Januar) mitteilte, entsprach man einem Wunsch des Spielers und erhält dafür eine Ablösesumme. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Der 16-Jährige war 2019 aus Auerbach zum FC Erzgebirge Aue gewechselt und reifte dort zum Junioren-Nationalspieler. In der aktuellen Saison feierte Köppel am 13. Oktober 2024 im Landespokal in Annaberg sein Debüt in der Profimannschaft.