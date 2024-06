Den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst, doch für einige Spieler von der SG Dynamo Dresden geht es dennoch hoch ins Fußball-Unterhaus. So auch für Jonathan Meier, den es zum Zweitliga-Aufsteiger SSSV Ulm zieht. Das vermeldeten die Spatzen auf ihrer Homepage. Der 24-jährige Verteidiger spielte drei Jahre bei den Schwarz-Gelben (2020/21 und von 2022 bis 2024) und absolvierte insgesamt 69 Partien für die SGD. Bei den Ulmern unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele betonte: "Jonathan konnte in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung sammeln und bringt nochmals Dynamik in unser Spiel. Auch persönlich hat er uns überzeugt und passt sehr gut in unsere Mannschaft."