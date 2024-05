Neben dem bereits bekannt gewordenen Abgang von Kevin Ehlers (zu Eintracht Braunschweig) werden demnach weitere Leistungsträger die Schwarz-Gelben verlassen. So spielen die beiden Torhüter Stefan Drljaca und Kevin Broll künftig nicht mehr für Dresden. Auch die Mittelfeldspieler Paul Will und Luca Herrmann , Abwehrspieler Jonathan Meier , sowie Mittelstürmer Manuel Schäffler verlassen den Klub.

Alle Abgänge trugen in insgesamt mehr als 700 Partien das Dynamo-Trikot. Broll und Will mit 128 Einsätzen, Ehlers mit 100 Spielen sowie Meier (der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte) mit 98 Einsätzen spielten dabei bisher am häufigsten für Dresden. Bisher rund 50 Spiele bestritten Schäffler (56), Drljaca (54), Herrmann (52) und Vlachodomis (46). Für wen von dem Dutzend Spieler am Samstag noch ein weiteres Spiel dazukommt, wird sich am Samstag im Landespokalfinale entscheiden.