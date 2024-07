Zuvor war Böhm von Dynamo als Probespieler unter die Lupe genommen genommen. Über die Länge des Vertrags machte der Klub keine Angaben. Mit dem VfB Eichstätt aus der Bayernliga Nord hatte er in der Relegation nur knapp den Aufstieg in die bayrische Regionalliga verpasst. Ausgebildet wurde er bei Jahn Regensburg. Dort absolvierte er 38 Oberliga-Partien für die 2. Mannschaft.

Dresdens Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel sagt: "Phillip ist ein junger und entwicklungsfähiger Torhüter, der in Regensburg eine gute Ausbildung genossen und darüber hinaus in Eichstätt bereits viel Spielpraxis im Herrenbereich gesammelt hat. Wir hoffen, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann."

Dynamo-Trainer Thomas Stamm lobt den Neuen: "Mit seinem robusten Körperbau und der guten Athletik bringt Phillip optimale Voraussetzungen mit und erfüllt unseren Anspruch an das moderne Torwartspiel. Er hat sich beim Probetraining von Beginn an sehr gut in die Mannschaft integriert. Wir freuen uns, dass unser Torhüter-Team jetzt vollständig ist." Böhm bildet künftig mit Tim Schreiber und Daniel Mesenhöler das Torwart-Trio der SGD.